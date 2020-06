Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer bei Dunningen

Dunningen (ots)

An der Einmündung der alten B 462 zur neuen B 462 bei Dunningen Ost kam es am Freitag, 12.06.2020, 18.56 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw musste verkehrsbedingt halten, weil er abbiegen wollte. Ein 70-jähriger Rollerfahrer erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Er kam schwer verletzt in die Klinik. Der Sachschaden betrug insgesamt ca. 4000 EUR.

