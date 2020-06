Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Körperverletzung - Zeugenaufruf

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Tuttlingen zu einer Körperverletzung, welche sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der der Bahnhofstraße ereignet hat. Der 40-jährige Geschädigte wurde gegen 02:00 Uhr im Bereich der Stadtkirche von zwei unbekannten Männern angesprochen und im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen. Hierdurch fiel die Brille des 40-Jährigen auf die Straße. Die Täter wurden durch den Geschädigten von der Helfereistraße in die Donaustraße verfolgt, wo es nochmals zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Schließlich flüchteten die unbekannten Männer in Richtung Marktplatz. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

