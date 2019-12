Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Sachschaden bei Unfall

Über 40.000 Euro Schaden entstanden, als ein 29-Jähriger mit seinem Audi RS7 Sportback von der Straße abkam.

Ulm (ots)

Der Audifahrer war am Samstag gegen 1.00 Uhr auf der Wiblinger Allee in Richtung Donautal unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt zu B30 in Richtung Biberach verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Auf einer Wiese, in der er tiefe Spuren hinterließ, kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Allein am Pkw entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Den Schaden an den Verkehrszeichen und der Wiese konnte die Polizei noch nicht beziffern.

