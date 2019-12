Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Pkw kollidiert mit Gegenverkehr

Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Wippinger Steige schwer verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 21-Jähriger am Freitag gegen 17.50 Uhr, die Steige in Richtung Wippingen. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Daimler zu weit nach links. Er streife deshalb den entgegenkommenden Audi eines 87 Jahre alten Mannes und den VW einer 23-jährigen Frau. Die Frau kam auf Grund des Streifvorgangs von der Straße ab und landete im Straßengraben. Sie und der Unfallverursacher zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 87-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 31.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße ca. 2,5 Stunden gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

++++++++++++++++2377053 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell