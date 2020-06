Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 36-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (29.06.2020) eine 36 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Giebel vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nachdem der 36-Jährige die Tatverdächtige sowie ihren Ehemann gegen 19.45 Uhr in deren Wohnung besucht hatte, verließ er die Wohnung wieder und klingelte kurz darauf, gegen 20.15 Uhr an der Haustür. Nach ersten Ermittlungen forderte der offenbar psychisch kranke Mann die Herausgabe ihrer Kinder, woraufhin sie ihn mit einem Messer verletzte. Der 36-Jährige ging daraufhin weg. Polizeibeamte trafen ihn in einer Stadtbahn der Linie U6 an der Haltestelle Föhrich an. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtige selbst alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Die genauen Hintergründe sowie der Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

