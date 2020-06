Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rücksichtsloser Fahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Montag (29.06.2020) auf dem Weg von der Heilbronner Straße nach Leonberg durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Der Mann fuhr gegen 15.05 Uhr mit einem blauen Mercedes SL 500 zuerst auf der Heilbronner Straße bei Friedrichswahl auf die B10 in Richtung Vaihingen/Enz ab, und von dort aus weiter über das Dreieck Zuffenhausen bis zur Autobahn 81 in Fahrtrichtung Leonberg. Hierbei soll er teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, mehrfach rechts überholt, gedrängelt und eine Sperrfläche überfahren haben. Einen Verkehrsteilnehmer beleidigte er offenbar mittels einer vulgären Geste. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

