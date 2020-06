Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund vom 13.06.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

1. Diebstahl von Warnbaken In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus einem Baustellenbereich in Südbrookmerland von einer Baustelle an der Straße Moorweg vier Warnbaken und zehn Aufsteckleuchten entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

2. Schwerer Diebstahl eines E-Bikes Gestern Abend, gegen 22.30 h, wurde ein abgeschlossenes E-Bike, das beim Gemeindehaus in Aurich im Langenfeldweg stand, von zwei männlichen Tätern in einen PKW, einen silbernen VW-Golf Variant, geladen und entwendet. Die beiden Täter wurden von Anwohnern dabei beobachtet. Nach der Tat fuhren die Täter in Richtung Aurich. Zeugen, die den PKW zu diesem Zeitpunkt bemerkt haben werden, gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

3. Kennzeichendiebstahl Am Sonnabend, gegen 02.10 h, fiel einer Funkstreife im Bereich Dreekamp in Aurich ein blauer VW Golf auf, der ohne Kennzeichen fuhr. Die Beamten kontrollierten die beiden Insassen aus Wittmund. Den beiden Wittmundern war das Fehlen der Kennzeichen an ihrem PKW noch gar nicht aufgefallen. Die beiden gaben an, dass sie ihren PKW am späten Abend in der Wallstraße hinter der Sparkasse für ca. 30 Minuten geparkt zu haben. Danach seien sie durch Aurich gefahren, bis sie von der Polizei angehalten und auf die fehlenden Kennzeichen angesprochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Negativ

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

negativ

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Geschwindigkeitskontrolle Die Polizei Norden führte am Freitagabend in Jennelt auf der Eislumer Straße in der Zeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist hier auf 50 km/h begrenzt. Mehrere nicht unerhebliche Überschreitungen wurden festgestellt, einige Fahrzeugführer müssen dadurch mit Fahrverboten rechnen. Anwohner zeigten sich erfreut über die Messung und boten u.a. ihre Grundstücke für künftige Messungen an.

Sonstiges

Ruhestörungen Auch an diesem Wochenende kam es wieder zu zahlreichen Ruhestörungen, zu denen die Polizei Norden ausrücken musste. In den meisten Fällen reagieren die Betroffenen verständnisvoll und stellen den Lärm ein. Unbelehrbare müssen hingegen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein wenig mehr Rücksichtnahme wäre manchmal wünschenswert.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen 1. Esens - Körperverletzung Am späten Freitagabend gerieten drei Personen in der Herdestraße in Esens mehrfach in einen Streit, welcher jeweils mit Schlägen ins Gesicht für einen 52-jährigen Esenser endete. Als Täter konnten eine 42-jährige, sowie ein 50-jähriger, aus Holtgast ermittelt werden. Nach dem zweiten polizeilichen Einsatz wurden gegen alle anwesenden Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem wurden gegen die beiden Schläger entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Carolinensiel - Brand eines Fischrestaurants In der Nacht zum Sonnabend gerieten sowohl der Verkaufsraum, als auch der Restaurantbereich einer ortsansässigen "Küstenräucherei" im Kurort Carolinensiel in Brand. Durch ca. 80 Einsatzkräfte der umliegenden Ortsfeuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf die anliegende Räucherei verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach gegenwärtiger Einschätzung auf ca. 150.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Negativ

i. A. Schwerda, POK

