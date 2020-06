Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Sicherheitsbaken gestohlen; Aurich - Zigarettenautomat aufgebrochen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Sicherheitsbaken gestohlen

Auf einer Baustelle in Südbrookmerland kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, im Moorweg mehrere Sicherheitsbaken und Leuchten. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Aurich wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8.45 Uhr. Unbekannte öffneten den an der Esenser Straße, zwischen Langefelder Straße und Barger Weg, aufgestellten Automaten gewaltsam und entwendeten daraus Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei Aurich bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter Telefon 04941 606215.

