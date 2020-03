Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VU mit schwerverletzem Pedelec Fahrer in Alsfeld

Fulda (ots)

TZ: Freitag, 13.03.2020 gg. 17:30 Uhr TO: 36304 Alsfeld; Georg-Dietrich-Bücking Straße

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 72-jähriger Alsfelder mit seinem elektromotorunterstützten Pedelec den linken Gehweg der Georg-Dietrich-Bücking-Straße in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich wollte eine 72-jährige Alsfelderin mit ihrem PKW aus der Hofausfahrt auf die G-D-Bücking-Straße fahren. Durch baulich bedingte, schlechte Sichtverhältnisse im Ausfahrbereich des Hofes konnten sich der Pedelecfahrer und die PKW Führerin nicht sehen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pedelecfahrer trug keinen Fahrradhelm und wurde aufgrund des Zusammenstoßes und des daraus resultierenden Sturzes schwer verletzt, sodass er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Am Pedelec und dem PKW entstand Sachschaden.

Des Weiteren kam es am Wochenende zu einem weiteren Unfall auf der B 254 Höhe Brauerschwend mit einer tödlich verletzten Person und einer schwerverletzten Person. Hierzu gab es allerdings bereits telefonische Auskünfte an verschiedene Pressevertreter. Hierbei übersah ein Mercedes Sprinter Fahrer während des Abbiegevorganges einen weiteren Sprinterfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. VU/0292983/2020

