Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht am 13.03.2020 zwischen Hosenfeld und Giesel.

Fulda (ots)

Fahndung nach verunfalltem blauen PKW

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 13.03.2020 gegen 21:15 auf der Landesstraße 3079 zwischen Hosenfeld und Giesel. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem blauen PKW das Gefällstück von dem Parkplatz Sieberzheiligen nach Giesel. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer bei Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Leitplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte angeben, dass es sich um einen jungen Mann in grüner Arbeitskleidung gehandelt haben soll. An der Unfallstelle wurden blaue Fahrzeugteile aufgefunden.

