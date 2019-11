Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen- Betrunken Unfall gebaut und andere gefährdet -Polizei sucht Geschädigten

Mit 1,46 Promille Atemalkoholkonzentration war am Dienstagabend eine Fahrzeugführerin mit ihrem Auto unterwegs. Hinterherfahrende Zeugen konnten beobachten wie die 69-jährige Skoda Fahrerin in starken Schlangenlinien von der Hauptstraße kommend über die Landstraße und Leopoldstraße nach Leopoldshafen fuhr. Die Autofahrerin beschädigte beim Überfahren einer Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen und fuhr weiter. Im Abschluss kam sie ihn Höhe eines Erdbeerhofs in den Gegenverkehr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nur durch Bremsen einen Unfall vermeiden konnte. Polizeibeamte des Polizeireviers Waldstadt konnten die Fahrerin vor ihrer Wohnung antreffen. Die Frau musste die Beamten für weitere Ermittlungen auf das Polizeirevier begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gesucht werden nun Zeugen, sowie der geschädigte Autofahrer. Diese setzten sich bitte mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180 in Verbindung.

