Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Grundschule

Geldern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch, 25.09.2019, in die Räume der St. Martini-Grundschule auf der Schulstraße im Ortsteil Veert eingebrochen. Hierzu hebelten sie eine Notausgangstür und weitere Türen innerhalb des Objekts auf. Dort erbeuteten den Erlös eines Sportfestes, welches am Montag und Dienstag stattfand, sowie ein Notebook und einen Beamer. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

