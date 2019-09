Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/Kleve

Rees/Kleve (ots)

Erst am Montag, 23.09.2019, wurde die Polizei durch den geschädigten Pkw-Besitzer aus Rees über einen Fall von Unfallflucht informiert, der sich vermutlich bereits am 15.09.2019 im Klever Ortsteil Rindern zugetragen hat. Der Mann hatte seinen weißen VW-Bus mit Klever Kennzeichen morgens an der dortigen Begegnungsstätte abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt fand dort ein Schützenfest statt. Nach Rückkehr zu seiner Arbeitsstelle stellte er dann die frischen Unfallschäden auf der linken Seite des vorderen Stoßfängers fest. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, hat roten und grauen Fremdlack, vermutlich vom Unfallverursacher, festgestellt und sucht nun Zeugen.

