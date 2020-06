POL-AUR: Friedeburg - Nach schwerem Verkehrsunfall: Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Nach schwerem Verkehrsunfall: Zeugen gesucht

Friedeburg - Nach schwerem Verkehrsunfall: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu dem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in Friedeburg im Ortsteil Studden ereignete. Auf der Friedeburger Hauptstraße war es in Höhe der Einmündung zur Marxer Hauptstraße gegen 13.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Renault-Fahrerin und einem Rollerfahrer gekommen. Der 80 Jahre alte Rollerfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Es ist davon auszugehen, dass Personen das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

