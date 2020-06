Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Stedesdorf - Straßenverkehrsgefährdung; Carolinensiel - Mit Pedelec zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens/Stedesdorf - Straßenverkehrsgefährdung

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung soll es am Montag gegen 15.20 Uhr auf der Esenser Straße in Stedesdorf gekommen sein. Ein blauer VW Transporter fuhr aus Stedesdorf kommend in Richtung Esens. Vor dem Bereich einer scharfen Rechtskurve überholte ein dunkler Mercedes den Transporter, obwohl ihm Fahrzeuge aus Richtung Esens entgegenkamen. Aufgrund der gefährlichen Situation musste der Fahrer des Transporters stark abbremsen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, damit der überholende Mercedes nicht mit dem Gegenverkehr kollidierte. Sowohl nachfolgende, als auch entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei Esens bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 04971 92718110.

Carolinensiel - Mit Pedelec zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 13 Uhr in Wittmund. Ein 82 Jahre alter Opel-Fahrer übersah offenbar beim Abbiegen von der Waterstraat in die Straße Werdumer Altengroden zwei von rechts kommende Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Einer der beiden Pedelec-Fahrer, ein 64 Jahre alter Mann, wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Auto und den beiden Fahrrädern schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

