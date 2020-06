Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Gerüstteile gestohlen

Kriminalitätsgeschehen

Von einer Baustelle in Großheide wurden Gerüstteile gestohlen. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, Zutritt zu der Baustelle in der Straße Friederikenfeld und entwendeten dort mehrere Elemente eines aufgestellten Baugerüsts. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04936 912760.

