POL-AUR: Friedeburg - Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Friedeburg - Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Dienstag ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr eine 64 Jahre alte Frau gegen 13.45 Uhr mit einem Renault hinter dem 80 Jahre alten Rollerfahrer auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Etzel. In Höhe der Einmündung zur Marxer Hauptstraße überholte sie den Mann. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

