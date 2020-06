Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Erhebliche Sachbeschädigungen; Aurich - Radfahrer beschädigt Auto

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Erhebliche Sachbeschädigungen

In Wiesmoor ist es am Wochenende zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Im gesamten Stadtgebiet haben Unbekannte mehrere Gebäude und Fassaden mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Wiesmoor bittet darum, bislang nicht angezeigte Taten zu melden. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Stadtgebiet beobachtet haben, werden um sachdienliche Hinweise gebeten unter Telefon 04944 9169110.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer beschädigt Auto

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat an der Leerer Landstraße in Aurich einen Fiat Tipo beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, 27.05.2020, ereignete. Die Fiat-Fahrerin wollte offenbar gegen 17.15 Uhr von einem dortigen Parkplatz auf die Leerer Landstraße fahren. Dabei stand sie teilweise auf dem Radweg. Ein älterer Mann auf dem Radweg soll nach bisherigem Erkenntnisstand sein Fahrrad mutwillig gegen die Fahrertür gestoßen haben. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

