POL-DEL: Polzei Wildeshausen: Sandkrug: Trunkenheitsfahrt +++ Wardenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen +++

Sandkrug: Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, den 20.05.2020, um 21:30 Uhr wurde durch Zeugen auf dem Mühlenweg in Sandkrug ein Pkw gemeldet, der durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Durch die eingesetzten Beamten kann der 54jährige Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei einem Atemalkoholtest wird ein Wert von 1,49 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Wardenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen

Ein 34jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Wardenburg fährt am Mittwoch, den 20.05.2020, um 16:00 Uhr in Wardenburg von seinem Grundstück auf die Straße "Swarten Pool" ein. Dabei übersieht er einen 48jährigen Fahrer (ebenfalls aus Wardenburg) einer weiteren landwirtschlichen Zugmaschine und es kommt zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf 5.500,- geschätzt.

