Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Mittwoch, 20. Mai 2020, gegen 06:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt.

Der 56-jährige Mann aus Wildeshausen war mit seinem Fahrrad auf der Düngstruper Straße in Richtung Lüerte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Maybach-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 33-Jährigen aus Dötlingen, der die Düngstruper Straße in Richtung Betonwerk queren wollte. Der 56-Jährige kam zu Fall und klagte über Schmerzen. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte er aber ab.

Der entstandene Sachschaden blieb gering.

