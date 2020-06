Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Landkreis Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Wittmund - Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, 09.06.2020, haben Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Wittmund zwei Wohnobjekte im Wittmunder Ortsteil Willen durchsucht. Die zu Grunde liegenden Ermittlungen wurden dabei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aurich geführt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich durch das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse erlassen worden. Die Durchsuchungen sollten zum Auffinden von wichtigen Beweismitteln führen.

Die Wittmunder Ermittler wurden bei ihrem Einsatz maßgeblich durch weitere polizeiliche Einsatzkräfte unterstützt. So waren auch das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen, mehrere Einheiten der Bereitschaftspolizei Niedersachsen sowie Diensthundeführerinnen und -führern der Polizeidirektion Osnabrück im Einsatz. Die Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen verliefen ohne Zwischenfälle. Es wurde bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, unter anderem mehrere Datenträger, aufgefunden und beschlagnahmt. Die Auswertung des Beweismaterials dauert noch an. Bei den beschuldigten und amtsbekannten Personen handelt es sich um einen 41 Jahre alten Mann und eine 35 Jahre alte Frau. Festnahmen erfolgten am Dienstag nicht. Die umfangreichen Ermittlungen werden fortgeführt.

