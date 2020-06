Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Tierquäler verletzen Schaf - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte ein Schaf auf einer Weide an der Deichstraße gequält und schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag (7. Juni 2020) gegen 16 Uhr entdeckte ein 53-jähriger Spaziergänger das verletzte Tier auf der Weide und informierte die Polizei. Aus unbekannten Gründen hat jemand in der Zeit von Samstagnacht gegen Mitternacht bis Sonntag, (7. Juni 2020) 16 Uhr, ein Stock in den Oberschenkel des Schafes gebohrt. Das Tier wurde dadurch so schwer verletzt, dass es von seinem Leiden erlöst werden musste.

Der Eigentümer gab an, dass es in den vergangenen anderthalb Jahren wiederholt Straftaten gab. Insgesamt seien dort 42 Schafe entwendet oder tödlich verletzt worden.

Die Polizei erbittet Hinweise an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (271)

