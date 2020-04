Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L 87 - Schwerer Verkehrsunfall, Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 16. März an der Einmündung `Am Achernsee´ und der L 87 bei Achern, ist der Fahrer des Pkw und mutmaßliche Unfallverursacher am 5. April an den Folgen seiner schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Montag 16.03.2020 15:31 Uhr

POL-OG: Achern, L 87 - Schwerer Verkehrsunfall

Achern Zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am Montagnachmittag gegen 13:25 Uhr an der Einmündung der Straße `Am Achernsee´ in die L 87. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, basierend auf verschiedenen Zeugenaussagen, soll der Pkw offenbar bei Rotlicht aus der Straße `Am Achernsee´ in den Einmündungsbereich nach links in Richtung Achern eingefahren sein. Dabei wurde er durch einen Sattelzug, der aus Richtung Autobahnanschlussstelle ebenfalls in Richtung Achern unterwegs war, erfasst und nach links abgewiesen. Der Sattelzug selbst kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwerverletzte Mann am Steuer des Pkw wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Derzeit sind die Bergungen der Fahrzeuge und Säuberung der Unfallstelle noch im Gange. Zeitweise war die L 87, unter anderem wegen der Landung des Hubschraubers, vollgesperrt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Unfallschaden auf rund 120.000 Euro.

/rs

