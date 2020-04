Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Lahr - Fahrzeuge durch Brandstiftung beschädigt

Friesenheim, Lahr (ots)

Nach drei mutmaßlichen Brandstiftungen in Friesenheim und in Lahr wurden am frühen Samstagmorgen vier Fahrzeuge beschädigt, was einen Schaden von rund 50.000 Euro nach sich zog. Zunächst wurde den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei gegen 2:15 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Heiligenzeller Straße auf einem öffentlichen Parkplatz in Friesenheim gemeldet. Ein Auto wurde dabei durch die mutmaßliche Brandstiftung völlig zerstört, ein zufällig daneben befindlicher Pkw wurde durch die Flammen beschädigt. Kurze Zeit später wurden zwei weitere Fahrzeuge, die beide in Lahr geparkt waren, in Brand gesteckt. Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Wochenende, bei denen auch Krimianaltechniker im Einsatz waren, kann ein Zusammenhang mit der Brandserie in der südlichen Ortenau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell