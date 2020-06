Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Schwerer Fahrradunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Langeoog - Schwerer Fahrradunfall

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am Montag auf Langeoog. Ein 39 Jahre alter Pedelec-Fahrer und eine 25 Jahre alte Radfahrerin waren gegen 14.40 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung ortsauswärts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stießen die beiden Fahrräder gegeneinander und die Personen stürzten. Der 39-jährige Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 25-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt.

