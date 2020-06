Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Norddeich - Unerlaubt entfernt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Montagvormittag, den 08.06.2020, ereignete sich gegen 09.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Norddeich eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer BMW. Der bzw. die Unfallverursacher/in stieß vermutlich beim Ausparken gegen das Fahrzeug und verursachte dabei einen Frontschaden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, wurde die Unfallstelle verlassen. Die Norder Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

