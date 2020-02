Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Februar 2020, um 17.30 Uhr und Mittwoch, 19. Februar 2020, um 06.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein silberfarbenes Kleinkraftrad der Marke Kreidler entwendet. Das Kleinkraftrad mit einem Wert von etwa 800 Euro stand zur Tatzeit verschlossen in der Wilhelm-Busch-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Saterland/ Ramsloh- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag, 16. Februar 2020, zwischen 12.00 und 18.30 Uhr, in der Schulstraße auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten Audi A4. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Saterland/ Scharrel- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Zwischen dem 01. November 2019, 07.00 Uhr, und dem 18. Februar 2020, 10.30 Uhr, kam es in der Straße Holtisk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Wenden/ Rückwärtsverfahren mit einer Arbeitsmaschine einen Stromverteilerkasten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

