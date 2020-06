Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Altreifen im Wald entsorgt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Altreifen im Wald entsorgt

In einem Wald an der Wittmunder Straße in Aurich wurden unerlaubt Altreifen entsorgt. Ein bislang Unbekannter transportierte vermutlich mit einem Trecker mit Anhänger die rund 30 Reifen zum Ogenbarger Wald in Middels-Ogenbargen und lud sie dort ab. Die Reifen stammen augenscheinlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Bereits eine Woche zuvor waren auch diverse Baumstubben in dem Wald entsorgt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

