POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts am Dreekamp in Aurich zu einem Verkehrsunfall. An einem schwarzen VW Passat wurde ein Schaden verursacht. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich wurde der Schaden durch herausragende Ladung, die sich in einem Auto oder auf einem Anhänger befand, verursacht. Der VW Passat war linksseitig neben dem Haupteingang direkt am Gebäude abgestellt. Zu dem Unfall kam es zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Südbrookmerland mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Gegen 21.30 Uhr war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Auricher Straße in Richtung ZOB unterwegs. In Höhe der Straße Roßkamp kam rechts ein Auto aus der Zuwegung und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer soll ausgestiegen und sich nach ihrem Befinden erkundigt haben. Anschließend fuhr der Mann weiter. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Autofahrer unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Radfahrer leicht verletzt

Ein achtjähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines VW Transporter fuhr gegen 13 Uhr von einem Grundstück auf den Georgsheiler Weg. Dabei stieß er mit einem acht Jahre alten Jungen zusammen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Georgsheiler Weg fuhr. Der Junge wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

