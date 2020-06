POL-AUR: Ihlow/Riepe - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Beamte der Polizei Aurich haben in der Nacht zu Mittwoch drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruchsversuch in einen Kiosk in der Friesenstraße in Riepe. Die Täter flüchteten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die eingesetzten Polizeibeamten ein verdächtiges Auto mit drei männlichen Insassen fest. Die Beamten kontrollierten den Wagen und die darin befindlichen Personen. In dem Auto wurden Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen der Beschuldigten, den 17-Jährigen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Aurich Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

