Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160420-293: Neun Schafe verschwunden

Nümbrecht (ots)

Am Mittwochabend (15. April) sind in Nümbrecht-Elsenroth neun Schafe verschwunden. Wie die Besitzerin der Tiere der Polizei schilderte, fand sie das Tor zu ihrer Weide an der Straße "Auf dem Kamp" geöffnet vor, als sie die vier Schafe und fünf Lämmer gegen 20.30 Uhr versorgen wollte. Eine Stunde vorher waren die Tiere noch auf der Weide gesehen worden. Da die Tiere auch im Umfeld nicht zu finden waren, geht die Besitzerin von einem Diebstahl aus. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell