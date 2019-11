POL-KB: Waldeck-Frankenberg: Die Kriminalpolizei in Korbach hat einen neuen Chef: Polizeirat Marco Schweitzer als neuer Leiter vorgestellt

Polizei Korbach

Die Kriminalpolizei Korbach hat seit dem 04. November 2019 einen neuen Leiter:

Der Leiter Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Kriminaldirektor Achim Kaiser, hat Polizeirat Marco Schweitzer am Montag in den Räumen der Polizeidirektion als neuen Leiter vorgestellt. Schweitzer tritt damit die Nachfolge von Kriminaloberrat Christian Golomb an, der nach fast genau drei Jahren in Korbach nach Kassel wechselt. Er wird dort eine andere Führungsfunktion übernehmen.

Marco Schweitzer ist in seiner neuen Funktion gleichzeitig auch Vertreter des Direktionsleiters Achim Kaiser. Er begann seine polizeiliche Laufbahn 2002 an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums war er einige Jahre in Südhessen eingesetzt. 2012 kehrte Schweitzer in seine nordhessische Heimat zurück und versah seinen Dienst unter anderem beim Polizeirevier Mitte in Kassel.

An der Deutschen Hochschule der Polizei absolvierte er sein Masterstudium, welches er im Oktober 2019 erfolgreich beendete. Nach der Ernennung zum Polizeirat folgt nun die erste Verwendung im höheren Dienst der Polizei.

Kriminaldirektor Kaiser begrüßte Marco Schweitzer und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Gleichzeitig bedankte er sich bei Christian Golomb für die dreijährige Leitung der Kriminalpolizei.

Der 39-jährige Schweitzer ist verheirateter Familienvater und wohnt im Landkreis Kassel.

(beigefügte Bilder: links Marco Schweitzer und rechts Achim Kaiser, Portraitbilder von Marco Schweitzer und Christian Golomb)

