Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gezündelt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Brandes in einem Reha-Zentrum im Stadtgebiet. Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, in einer Toilette Klopapier angezündet zu haben. Dadurch verschmorten der Rollenhalter und eine Trennwand des Toilettenraums wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. |erf

