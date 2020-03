Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seitenscheibe ausgebaut

Iserlohn (ots)

Unbekannte Diebe bauten die Seitenscheibe eines geschlossenen Anhängers aus. Dieser Anhänger stand in der Zeit vom 28.02. bis zum 02.03. Am Schürenbusch. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

