Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Juwelier

Rheinisch-Bergischer Kreis/ Rösrath (ots)

An der Hauptstraße haben in der Nacht zu heute Unbekannte Scheiben eingeschlagen und Schmuck gestohlen.

Um 01.40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen (16.05.) löste die Alarmanlage eines Schmuck- und Uhrengeschäfts an der Hauptstraße in Hoffnungsthal aus. Mit einem Spannungsbruch zerstörten die Täter eine Schaufensterscheibe und gelangten so in das Ladenlokal. Hier schlugen sie eine Glasvitrine ein und stahlen diverse Schmuckstücke. Die Täter entkamen unerkannt. Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht den Tatort auf. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sämtliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell