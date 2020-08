Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist in der Nacht zu Mittwoch eine Autofahrerin aufgefallen. Als Polizeibeamte die 32-Jährige kurz vor 2 Uhr in der Pariser Straße stoppten und überprüften, legte die Frau drogentypisches Verhalten an den Tag. Sie wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht und zum Drogentest gebeten - dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Ein Arzt entnahm der 32-Jährigen eine Blutprobe; ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und - je nach Ergebnis der Blutuntersuchung - auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

