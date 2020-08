Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei aggressiven Ladendieben hatte es die Polizei am Dienstag im Stadtgebiet zu tun.

Gegen halb 2 wurde eine Streife in die Fruchthallstraße gerufen, weil sich an der Mall ein Randalierer aufhalte. Bis die Streife vor Ort eintraf, war der Mann in einem Supermarkt verschwunden. Dort konnte er im Büro des Hausdetektivs ausfindig gemacht werden, weil er in der Zwischenzeit beim Stehlen erwischt worden war.

Es handelte sich um einen amtsbekannten 37-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest zeigte einen Alkoholpegel von 2,6 Promille an.

Wegen der wirren Angaben, die der Mann machte, wurde die Ordnungsbehörde verständigt. Die städtischen Mitarbeiter übernahmen den 37-Jährigen und brachten ihn in eine Fachklinik.

Am Abend wurde kurz vor 20 Uhr ein aggressiver Ladendieb aus der Carl-Euler-Straße gemeldet. Noch bevor die Streife vor Ort ankam, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Brandenburger Straße.

Weil Mitarbeiter des Supermarktes in dem Unbekannten den Täter wiedererkannt hatten, der bereits vergangene Woche mehrere Ladendiebstähle beging, wurde in der Umgebung nach dem Mann gesucht. Er konnte schließlich im Stadtpark ausfindig gemacht und gestellt werden.

Eventuelles Diebesgut wurde nicht bei ihm gefunden, dafür aber Betäubungsmittel. Das Rauschgift sowie das Fahrrad, das der 40-Jährige bei sich hatte, wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell