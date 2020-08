Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Handtasche mit Hörgeräten

Kaiserslautern (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstagmittag in der Innenstadt Opfer von Dieben geworden. Die 87-Jährig wandte sich gegen halb 2 Hilfe suchend an einen Mitarbeiter eines Sicherdienstes und berichtete, dass ihr kurz zuvor in der Fußgängerzone die Handtasche gestohlen wurde. Die Tasche hatte die Frau im Korb ihres Rollators aufbewahrt und nicht bemerkt, dass jemand sie an sich nahm.

Es handelt sich um eine orangefarbene Lederhandtasche, in der sich neben dem Geldbeutel mit Bargeld auch sämtliche Ausweisdokumente sowie zwei Hörgeräte der Seniorin befanden.

Bei einer ersten Suche in der näheren Umgebung konnte die Tasche nirgends gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. |cri

