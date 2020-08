Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 600 Kilogramm zu viel geladen

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife ist am Dienstagnachmittag in der Mainzer Straße ein Fahrzeuggespann aufgefallen. Der Anhänger hinter dem Kleintransporter zwang die Zugmaschine verdächtig "in die Knie". Der verantwortliche Fahrzeugführer transportierte Bauschutt. Es bestand der Verdacht, dass der Anhänger überladen war. Das Gespann wurde gewogen und die Vermutung bestätigte sich. Die zulässige Anhängelast war um 30 Prozent überschritten, im vorliegenden Fall um 600 Kilogramm. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Dem Fahrer droht ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt in Flensburg. |erf

