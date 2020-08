Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170820-666: Alkoholisiert randaliert

Engelskirchen (ots)

Ein 36-jähriger Engelskirchener hat am Samstagnachmittag (15. August) vor einem Mehrfamilienhaus in der Wohlandstraße lautstark randaliert. Polizeibeamte versuchten zunächst beruhigend auf den Mann einzuwirken, was jedoch keine Wirkung entfaltete. Der 36-Jährige, der augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel stand, schlug weiterhin lautstark und aggressiv um sich. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, so dass die Beamten ihn schließlich in Gewahrsam nahmen. In einer Polizeizelle konnte er seinen Rausch ausschlafen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

