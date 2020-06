Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Medieninfo der Polizei Neuwied für das Wochenende vom 26.06.20 bis 28.06.20

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Am Wochenende ereigneten sich insgesamt 13 Verkehrsunfälle bei denen eine Person verletzt wurden und ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 20.000 EUR entstand.

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstagmittag, wie der Fahrer eines Ford Transit im Pfeiffersweg beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne stieß und die Unfallörtlichkeit unverrichteter Dinge verließ. Sie fotografierten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges und verständigten die Polizei. Dadurch konnte diese Unfallflucht dann auch rasch geklärt werden.

Zeugen gesucht; Hinweise bitte unter 02631/8780 Hinweise erhofft sich die Polizei Neuwied, nachdem am Freitagmittag in der Ringstraße ein bislang unbekannter, weißer Kastenwagen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel an einem geparkten, grauen PKW Citroen Picasso beschädigte und sich unverrichteter Dinge entfernte. Ebenso beim Vorbeifahren wurde am Freitagnachmittag in der Bert-Brecht-Straße ein dort geparkter PKW Skoda Fabia auf der gesamten Fahrerseite beschädigt. Auch hier verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Ein Zeuge meldete am Samstagnachmittag einen verunfallten Fahrradfahrer in Gladbach. Der 14jährige Radfahrer stieß aufgrund Alkoholkonsum zuerst gegen eine Mauer und einige Meter später streifte er ein geparktes Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Im Beisein des Vaters wurde dem Jugendlichen, auf der Dienststelle, eine Blutprobe entnommen. Die Herkunft des Fahrrades ist noch nicht abschließend geklärt. Sollte jemand ein schwarzes Mountainbike "Yukon Alu" vermissen, bitte bei der Polizei Neuwied melden.

Straftaten

E-Bike-Diebstahl In der Zeit von Mitte März dieses Jahres bis 26.06.20 wurde ein am Bahnhof Neuwied abgestelltes und verschlossenes E-Bike der Marke Telefunken gestohlen.

Geldbörsendiebstahl aus PKW Wiederholt rät die Polizei, geparkte Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug zurück zu lassen. Am Freitag wurde in der Marktstraße aus einem PKW eine dort abgelegte Geldbörse nebst Inhalt entwendet.

Bekifft im PKW angetroffen Am Samstagmorgen gegen 01:55 Uhr wurde in der Erich-Kästner-Straße ein PKW Ford kontrolliert. Bei einem der Insassen, einem 18jährigen Mann, ergaben sich deutliche Anzeichen für einen Konsum von BTM. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet Die Durchsuchung des PKW führte noch zum Auffinden eines Crushers.

