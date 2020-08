Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170820-667: Erst flogen die Fäuste, dann gings in eine Zelle

Gummersbach (ots)

Für einen 19-jährigen Gummersbacher endete der Freitagabend (14. August) unfreiwillig in einer Polizeizelle. Auslöser des Polizeieinsatzes war eine Schlägerei am Gummersbacher Busbahnhof in der Hubert-Sülzer-Straße. Zwischen dem 19-Jährigen und einem 20-Jährigen war es zu einem handfesten Streit gekommen. Als die Polizei hinzukam, trennte sie die beiden Kontrahenten. Der 19-Jährige ließ sich jedoch auch während der polizeilichen Sachverhaltsaufklärung nicht beruhigen und wirkte sehr aufgebracht. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Erst schien es, dass er die Örtlichkeit verlassen würde, dann jedoch trat er gegen Gegenstände, warf eine Flasche weg, schrie und schimpfte und kehrte schließlich zum Einsatzort zurück. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und verbrachten den 19-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er die Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

