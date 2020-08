Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160820-661: Enkeltrickbetrüger erfolgreich

Bergneustadt (ots)

Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte am vergangenen Mittwoch (12. August) bei einer Seniorin mit dem sogenannten Enkeltrick erbeutet. Die fast 90-jährige Geschädigte hatte einen Anruf einer angeblichen Verwandten erhalten. Diese bat um einen kurzfristigen Überbrückungskredit, um einen notariellen Kaufvertrag abschließen zu können. Die Geschädigte ging daraufhin zur Bank und übergab später zu Hause das Geld an einen angeblichen Mitarbeiter des Notariats. Die Täter waren sogar so dreist und riefen die Geschädigte später erneut an - diesmal als angeblicher Bankmitarbeiter. Dieser erklärte der Geschädigten, dass das ausgeliehene Geld inzwischen wieder auf dem Konto der Seniorin eingegangen sei; dem war natürlich nicht so. Den Mann, der am Mittwochvormittag als Geldbote auftrat, beschrieb die Geschädigte als etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von normaler Statur, mit dunklen, kurzen Haaren und einem rundlichen Gesicht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

