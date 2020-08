Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140820-658 Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L324 zwischen den Ortschaften Reichshof - Blankenbach und Buchen hat sich am Freitagnachmittag (14.08.2020) eine Person tödliche Verletzungen zugezogen. Der Pkw kam gegen 16:44 Uhr in Fahrtrichtung Buchen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte im Anschluss über zwei Wiesen und touchierte einen Baum. Dort fing der Pkw Feuer und brannte komplett aus. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist von einem Alleinunfall auszugehen. Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrzeugführer dauern zur Zeit noch an. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Hyundai Getz. Die L324 war für über eine Stunde komplett gesperrt.

Zum Unfallzeitpunkt wurde ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle gesichtet, welcher als möglicher Zeuge in Frage kommen könnte. Dieser möge sich bitte schnellstmöglich bei der Polizeileitstelle unter der Telefonnummer 02261/8199-625 melden.

