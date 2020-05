POL-LIP: Lemgo. Falsche Polizisten landen in U-Haft.

Polizei Lippe

Donnerstagmorgen konnten auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters am Entruper Weg drei Männer festgenommen werden, die einem älteren Ehepaar zuvor Schmuck und Bargeld entwendet hatten. Die Männer klingelten gegen 8 Uhr an der Eingangstür des Einfamilienhauses in der Schubertstraße und gaben vor, als Polizeibeamte einen Durchsuchungsbefehl vollstrecken zu müssen. Dazu zeigten sie gefälschte Ausweise sowie einen falschen Durchsuchungsbeschluss. Sie lenkten die überraschten Bewohner geschickt ab und konnten so unbemerkt Schmuck und Bargeld entwenden. Den Bewohnern kam das Vorgehen der Männer zu Recht seltsam vor, so dass man einen befreundeten Rechtsbeistand zu Rate zog. Danach wurde unmittelbar die Polizei informiert. Die drei Männer konnten so gegen 9 Uhr durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Niederländer (40 und 68 Jahre alt) sowie um einen deutschen Staatsbürger (68 Jahre alt). Die Beute hatten die Täter noch bei sich. Eine Richterin verkündete am heutigen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold die Untersuchungshaft gegen alle drei Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

