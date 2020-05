Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: VW Transporter besprüht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Samstag 15:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr in der Wolfstraße in Sindelfingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter besprühte im Tatzeitraum die Beifahrerseite eines VW Transporter mit silberner Farbe und richtete dadurch einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell