Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 26-Jähriger entblößt sich

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis einer 49-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gegenüber der Frau im Bereich der Schlossgartenstraße in Hemmingen als Exhibitionist aufgetreten zu sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der Tatverdächtige gegen 13.00 Uhr im Schlosspark aufgehalten haben und sich dort mit entblößten Unterleib der Fußgängerin gezeigt haben. Als die Frau diesen Umstand erkannte, alarmierte sie umgehend die Polizei. Hinzugezogene Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen trafen den 26-jährigen Tatverdächtigen im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Schlosspark an. Die vorhandene Personenbeschreibung traf auf ihn zu. Im Anschluss wurde der 26-Jährige zur Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob der Mann als Tatverdächtiger für einen Vorfall im April, wir berichteten am 27.04.2020 - 15:11 Uhr, in Betracht kommt, bedarf weiterer Ermittlungen.

