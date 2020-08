Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130820-655: 25-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis bei der Polizei vor

Gummersbach (ots)

Weil sein Führerschein am letzten Sonntag von der Kölner Polizei nach einem Verkehrsdelikt sichergestellt worden war, erschien ein 25-jähriger Gummersbacher am Mittwoch (12. August) beim Verkehrskommissariat in Gummersbach, um sich über die weitere Vorgehensweise zu erkundigen. Dort teilte man ihm mit, dass die Staatsanwaltschaft Köln mit der weiteren Entscheidung betraut ist und er bis zum Wiedererhalt seiner Berechtigung keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Dies kümmerte den Mann allerdings wenig; kaum hatte der Mann das Polizeigebäude verlassen, ging er zum nahegelegenen Parkplatz, nahm auf dem Fahrersitz eines Audi Platz und fuhr davon. Damit nicht genug - etwa drei Stunden später geriet er auf der Westtangente in eine Polizeikontrolle. Wieder war er mit seinem Auto unterwegs, so dass er sich nun mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell