Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120820-653: Motorradfahrerin auf der L 129 verunglückt

Wipperfürth (ots)

Eine Motorradfahrerin aus Niederkrüchten ist am Dienstag (11. August) in einer Kurve der Landstraße 129 gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 19-Jährige war mit einer Kawasaki von Ommerborn in Richtung Peffekoven gefahren. In einer scharfen Rechtskurve stürzte sie und rutschte mitsamt ihrer Maschine gegen eine Leitplanke. Ein Notarzt versorgte die Motoradfahrerin zunächst am Unfallort, bevor ein Rettungswagen sie in das Wipperfürther Krankenhaus einlieferte.

