Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120820-650: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 229

Radevormwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten musste die Bundesstraße 229 zwischen Herbeck und Krebsöge gestern Abend (11. August) für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Gegen 17.40 Uhr war ein 35-jähriger Radevormwalder mit einem VW Bora aus Richtung Remscheid kommend auf der B 229 unterwegs und nutzte dabei den rechten von zwei in Richtung Radevormwald führenden Fahrstreifen. Ihm folgte eine 25-Jährige Radevormwalderin mit einem Opel Corsa, die auf den linken Fahrstreifen wechselte, um den Vorausfahrenden zu überholen. Als der Corsa schon fast an dem VW Bora vorbeigefahren war, lenkte dessen Fahrer plötzlich nach links. Es kam zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge, woraufhin der Corsa ins Schleudern geriet und sich um 180 Grad drehte, bevor er zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten erlitten jeweils leichte Verletzungen; ein Rettungswagen brachte die 25-Jährige zur ambulanten Behandlung in das Radevormwalder Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell